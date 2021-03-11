【數碼化時代】大新銀行以跨渠道策略推進數碼服務 　盼5年內零售銀行純利可升逾1倍

▲ 大新銀行擬定5年目標，期望在5年內，核心銀行客戶的活躍數碼用戶增幅可達140%。

銀行服務數碼化已成為大勢所趨，大新銀行（02356）高級執行董事兼零售銀行處主管王美珍表示，該行數碼化策略進度良好，截至去年12月底，該行有超過7成核心銀行客戶使用數碼服務，而去年使用數碼化服務的客戶數量有雙位數增長，網上銀行戶口付款交易量則急升9成，該行將繼續推進數碼科技，改善客戶體驗。

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該行為數碼化服務擬定5年目標，期望在5年內，數碼平台上客量可上升1倍，核心銀行客戶的活躍用戶增幅可達1.4倍，從而把5年內的零售銀行純利增幅提高至1倍。

王美珍強調，該行的業務發展策略重點為改善服務客人的效率，有別於傳統數碼模式，大新銀行擬以跨渠道方式，結合線上及線下服務的接觸點。

她亦指，發展數碼化服務並非為了節省成本，現時暫未有計劃縮減分店及人手。王美珍預計，未來每年該行反而會加大在發展數碼科技服務的投資額。據悉，大新銀行現時已投放超過1億元發展其數碼平台。

黃民棟亦指，為了推廣大新銀行的數碼服務，該行今年3月15日將推出升級版流動理財平台。客戶可於3月15日至6月14日期間，透過使用新版本的手機流動應用程式進行指定交易，以參加抽獎及贏取獎賞。

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編輯﹕賴奕羚