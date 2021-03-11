  • 22°C
香港時間 : 2021311日 (四) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數碼化時代】大新銀行以跨渠道策略推進數碼服務 　盼5年內零售銀行純利可升逾1倍

Hot Talk 17:45 2021/03/11

分享：

大新銀行擬定5年目標，期望在5年內，核心銀行客戶的活躍數碼用戶增幅可達140%。

銀行服務數碼化已成為大勢所趨，大新銀行（02356）高級執行董事兼零售銀行處主管王美珍表示，該行數碼化策略進度良好，截至去年12月底，該行有超過7成核心銀行客戶使用數碼服務，而去年使用數碼化服務的客戶數量有雙位數增長，網上銀行戶口付款交易量則急升9成，該行將繼續推進數碼科技，改善客戶體驗。

大新銀行半年少賺3成中期息削至8仙，詳情可見﹕【下一頁】

該行為數碼化服務擬定5年目標，期望在5年內，數碼平台上客量可上升1倍，核心銀行客戶的活躍用戶增幅可達1.4倍，從而把5年內的零售銀行純利增幅提高至1倍。

王美珍強調，該行的業務發展策略重點為改善服務客人的效率，有別於傳統數碼模式，大新銀行擬以跨渠道方式，結合線上及線下服務的接觸點。

她亦指，發展數碼化服務並非為了節省成本，現時暫未有計劃縮減分店及人手。王美珍預計，未來每年該行反而會加大在發展數碼科技服務的投資額。據悉，大新銀行現時已投放超過1億元發展其數碼平台。

黃民棟亦指，為了推廣大新銀行的數碼服務，該行今年3月15日將推出升級版流動理財平台。客戶可於3月15日至6月14日期間，透過使用新版本的手機流動應用程式進行指定交易，以參加抽獎及贏取獎賞。

相關文章﹕

【大新總部】陽光中心易名為「大新金融中心」　用作大新銀行新集團總

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

港股 網上貸款 銀行 大新銀行（02356）

上一篇文章

【ET講股通】梁耀康：嘗試再建倉 同場加映答股環節（立即收看）

下一篇文章

【太古業績】太古去年基本虧損40億、第二次中期息1元　會繼續支持國泰（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股偏軟　恒指夜期收市僅升10點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股偏軟　恒指夜期收市僅升10點（不斷更新）
【電動車股】瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠　不是蔚來汽車及小鵬汽車
【電動車股】瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠　不是蔚來汽車及小鵬汽車
【科網股回調】大摩：科技股拋售 小心7隻股份
【科網股回調】大摩：科技股拋售 小心7隻股份
【港交所388】淡友高盛降港交所目標價　北水流走預示大市成交已見頂
【港交所388】淡友高盛降港交所目標價　北水流走預示大市成交已見頂
【MPF】積金局：不能以BNO及相關簽證申請提早取回強積金　友邦、宏利：會依例處理申請（第二版）
【MPF】積金局：不能以BNO及相關簽證申請提早取回強積金　友邦、宏利：會依例處理申請（第二版）
【美股期貨】 美十年期債息跌穿1.5厘　納指期貨升1.6%、Tesla盤前升半成（不斷更新）
【美股期貨】 美十年期債息跌穿1.5厘　納指期貨升1.6%、Tesla盤前升半成（不斷更新）