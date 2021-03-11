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【職場熱話】見工緊張到手震出汗點算？　網民獻計：喝少少酒

理財智慧 17:57 2021/03/11

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見工難免會緊張，近日就有網民在討論區發帖，指自己見工時會「緊張到手震出汗」，為了安撫自己，會在面試當日一直聽「無限我」，指可以令自己「感覺自己都強了」，就可以以正常狀態面試，但在見工後又會害怕，問其他網民有沒有甚麼見工不緊張的妙法。帖文一出，不少網民紛紛獻計，如「見多點就會有改善」、「不要直看著眼睛 」、「喝少少酒」等。

【職場熱話】想搵工要先辭職？網上惹熱議　網民：不會有公司願意等你一個月  【下一頁

網民提出的解決方法：

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【職場熱話】老闆一句話 職場新鮮人以為有機會發圍　同事苦惱應否提佢認清現實  【下一頁

 

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責任編輯：黃苑筠

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