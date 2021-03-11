【職場熱話】見工緊張到手震出汗點算？　網民獻計：喝少少酒

見工難免會緊張，近日就有網民在討論區發帖，指自己見工時會「緊張到手震出汗」，為了安撫自己，會在面試當日一直聽「無限我」，指可以令自己「感覺自己都強了」，就可以以正常狀態面試，但在見工後又會害怕，問其他網民有沒有甚麼見工不緊張的妙法。帖文一出，不少網民紛紛獻計，如「見多點就會有改善」、「不要直看著眼睛 」、「喝少少酒」等。

【職場熱話】想搵工要先辭職？網上惹熱議 網民：不會有公司願意等你一個月 【下一頁】

網民提出的解決方法：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【職場熱話】老闆一句話 職場新鮮人以為有機會發圍 同事苦惱應否提佢認清現實 【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠