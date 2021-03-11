【人民幣定期存款】人幣定存最高息10厘 力抗疫情低息大環境

▲ 人民幣存息屢現破頂超高息，抗衡全球超低息環境，亦有助抵消滙價走貶。

疫情大流行一周年，去年3月11日世衛宣布疫襲全球，聯儲局緊急劈息至幾近零息，其後主要央行也大舉減息自救，相反內地的政策利率維持不變。如今在疫後收水的大環境下，奈何環球經濟尚待復甦，恐加息路仍長，如市場憧憬澳洲明年可恢復加息，但央行即表明低息持續至2024年。

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正因高息的商品貨幣相繼失守，人民幣仍維持息差優勢，頓變追息族首選。而比併一眾銀行，市面冠絕全城是集友及南商的10厘年息，兩間中資行皆為7天短存。至於大行如滙豐（HSBC），相同存期也有6.5厘，中銀香港（02388）及恒生（00011）皆逾6厘，但大小行皆須兑換資金才享最高特惠息。

人民幣定存續掀加息戰【下一頁】

即使眼下疫苗面世令病毒漸受控，但市場續現破頂存息，最矚目的是，小米（01810）旗下虛擬銀行天星（Airstar Bank），剛把一年期人幣定存息加0.1厘，至2.5厘，續高踞長息榜首。此外，今天（3月11日）再有兩行追趕加息派對，華僑永亨加短存息；大眾銀行更全面加短中長息，半年期年息大升0.15厘，新報2.35厘，僅次於南商的2.45厘，而問鼎全城第2高半年息。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪