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或被列美國匯率操縱名單 台央行總裁: 不會造成立即影響

環球政經 18:26 2021/03/11

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美國4月公布匯率報告。台灣央行總裁楊金龍表示，台灣有機會被美國列入匯率操縱名單，屆時央行將會第一時間與美國磋商，認為美國有關決定不會對台灣造成立即影響。

內地加強發展半導體產業 台經濟部長: 台短期內仍能維持競爭力下一頁

楊金龍出席立法院財政委員會會議時表示，目前台灣符合美國對匯率操縱國設的3項標準，加上在全球經歷晶片荒的情況下，美國對台灣生產的晶片需求大增，台灣對美國的出口擴大，以及美國及北京貿易衝突，有機會被列入匯率操縱名單，將影響美台間的自由貿易談判。

斥十億歐元投資德國 蘋果擬於慕尼黑建晶片研究中心下一頁

但他指台灣對美國的出口增加，是因為供求關係，非由匯率造成，加上在發生的貿易衝突、全球仍然肆虐的新冠疫情及美國實施的QE政策，對全球金融環境造成不穩，形容目前時間條件並不符合將台灣列為匯率操縱地區。

美國對匯率操縱國設有3項標準，分別是對美國商品貿易順差達200億美元，經常帳盈餘佔該國GDP超過2% ，以及淨買匯金額占該國GDP超過2%。 若符合上述指標，該國會被認為藉匯率政策從事不公平貿易競爭，被列為匯率操縱國。

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撰文 : 馮卓謙

晶片 台灣央行 貿易 台灣 美國

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