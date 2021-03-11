【新能源車】綠色氫能汽車　是電動車之外的另一個選擇？

▲ 電能之外的另一新能源 - 氫能，是否能在市場中脫穎而出，甚至取代電能，成為綠色能源新寵兒？

電動車熱潮仍然持續，世界知名電動車品牌Tesla股價高企，各國、個車廠都在追趕電動車熱。而另一新能源 - 氫能，是否能在市場中脫穎而出，甚至取代電能，成為綠色能源新寵兒？

根據資料，歐盟推為動綠色氫能，德國和法國承諾投資160億歐元發展，是歐盟國家該領域的最高額直接投資。惟歐洲各大型車廠並不領情，認為氫燃料電池車難與電動車一較高下。

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按金融時報近日報導，Volkswagen行政總裁Herbert Diess表示，氫能源在車界毫無用處，氫燃料電池車將有廣大市場的看法過於樂觀，「再過十年也不可能」。Volkswagen是全球第二大車廠，已完全放棄氫能計畫。德國汽車巨擘Benz亦已投資氫能數十年不見成果，去年悄悄擱置最後氫能轎車研發計劃，另外BMW僅略涉獵。

據資料顯示，Diess跳槽Volkswagen前，曾在BMW擔任工程師，當時他參與過氫能計劃。他強調，氫能轉為液態時會有能源損耗，且燃料電池必須有「緩衝」（buffer）電池，才能傳遞能源給汽車，能源效益只有70%。為此，氫能車必須另裝10kW電池，同時需要電動引擎，還要燃料電池。

▲ 豐田Mirai是一款氫氣燃料電池汽車，也是全球首部商業販售的氫氣燃料電池汽車。（網上圖片）

Diess認為，氫能源在商用車不可行，而卡車重視的每公里成本和每公里載貨量，氫能亦太昂貴，每公里成本是電動卡車3倍。惟另一車廠Renault則認為，電動卡車的續航力約200至300公里，若續航力超過300公里，電動卡車電池會非常笨重，氫燃料電池車有市場機會。法國車廠PSA就壓注電動車，不看好氫能車。PSA最近就與Fiat Chrysler合併，改名Stellantis，其行政總裁Carlos Tavares暗示，氫能車的提倡者多半是電動車領域的落後者。

綜合外媒OilPrice、CNBC報導，歐盟打算廣設綠色氫能電解廠，用光電或風電讓水還原成氫和氧，創造綠色氫能，目標總產能為40GW，寄望2030年前有1,000萬噸氫能由再生能源製造。不過，綠色氫能用再生能源產生的電力，把水還原成氫和氧，當氫能當燃料燃燒時，不會排放溫室氣體，並能轉換成氨，的確便於儲存運送。

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責任編輯：李彥煒