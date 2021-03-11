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【涼風有信Vincent@iM網欄】演員八字也要配合角色 星爺張衛健演馬騮精必發 千嬅靠煲煙奪獎

名人薈萃 17:40 2021/03/11

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各位讀者好！

又一個星期了，大家預約好接種自己心儀的疫苗未？

現在揀選疫苗真的難過揀樓盤。

各種疫苗，各有不同的論述及臨床數據，再加上坊間流行的種種不同資訊，所以大家真的要小心揀選，勿要選了與自己八字用神不配的疫苗，否則可大可小。

 

本星期其中一單極觸目的新聞，相信離不開 香港集體回憶UA戲院光榮結業。

有時真的開口中。上一篇才跟大家談論過戲院重開，以及劉華的八字，轉頭UA戲院就宣佈結業。

所以話美好的時光從來不等人，一定要盡量享受當下，人才會不枉此生。

上一篇談及劉德華八字，好多朋友都覺得好有趣。那就不如食住個勢，今集再同大家談論一下電影相關的八字。

 

何謂好電影？一套好電影除了要有好導演，好劇本，以及好演員之外，我個人認為，還要配合演員及角色的八字，才算得上是經典的好電影。

 

演員八字要配合角色？這個當然。

八字上，有些演員的確是極其適合演某些角色。

只要八字用神配合得當，演員就會演繹得特別傳神，電影拍攝工作亦會更加順利，更好看更有可觀性，最後結果就是票房大賣。

 

例如2014年有套電影叫「大鬧天宮」。

電影中三個重要角色是丹爺，城城同發哥。

丹爺八字極度欠金，所以飾演強金的馬騮精孫悟空。

城城八字牛土為官星，飾演牛魔王。

發哥屬己土，己土為陰土是碧玉，演活了玉皇大帝。

八字用神配合得當。結果這套大鬧天宮票房大收，破了當時的內地票房紀錄。

 

講開孫悟空，過去很多著名演員飾演過這角色，但要數最經典的，都要靠八字配合得當。如星爺，張衛健，丹爺為例，他們三人八字皆極度欠金。由於猴屬申金，所以他們演的孫悟空亦特別出神。

後來另一套西遊記改由郭富城飾演孫悟空，城城的八字較多金，相比之下就演得沒那麼經典。

 

又數數另一套本地製作，美亞電影台經常重播的「志明與春嬌」。戲中楊千樺經常擔住口煙仔。

由於煙仔是「乙木」，點著了便成「丁火」。千嬅八字也屬「乙木」，命中帶殺，「丁火」是她的食神，為之「食神制殺亅，所以她可說是演活了這個港女化妝妹的角色。

到了第二集，她更嫁為人妻改叫「丁太」，「食神制殺亅入型入格，於是便憑著這口煙仔，勇奪該年電影金像獎最佳女主角。

命道使然，實至名歸。

 

好了，下一集再為大家探討其他經典演員的八字。祝大家藥到病除，身體健康！

 

作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon

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撰文 : 王賢訊

欄名 : 涼風有信Vincent

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