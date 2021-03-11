 【方圓公關人生@iM網欄】上市新趨勢顛覆傳統IPO   認清SPAC特性

最近市場新股圈錢熱潮必定是透過「特殊項目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company／SPAC） 上市，去年美國以SPAC形式上市個案就非常火熱，相比2019年增幅逾4倍 ;財政司司長陳茂波接受訪問時指正探討允許SPAC在港上市，政府已要求港交所及監管機構研究，而新加坡、英國亦已透露相關融資渠道已準備就緒。

SPAC的圈資方法「新穎」，不用像傳統IPO先要有業務才可以集資，而是先集資後收購有前景的項目，非常好玩。近期相關話題在香港財經媒體曝光率激增，可能是由於李嘉誠、鄭志剛等本地富豪都有意加入戰線，李澤楷更打算「加碼」成立第三間SPAC，市場人士磨拳擦掌。

SPAC上市融資方式其實早在90年代已在加拿大出現，並同期在美國證券市場引入。SPAC吸引之處在於不是買殼上市，而是先「造殼」，透過IPO集資再去併購目標公司。而且傳統IPO一般需要籌備一年以上，上市前又需要四處進行路演去推銷公司業務及投資價值；而SPAC通常由知名投資者、對沖基金及互惠基金等創立，投資者其實等於是投資創始人，感覺像管理團隊開出支票，最重要是講個「信」字，因此SPAC也被稱為「空白支票公司」（Blank-Check Company），某程度上相當於投資一間未上市的私募基金。而SPAC其中一個特色，是假若公司在24個月內仍然找不到併購項目，投資者可以取回本金離場。

以往籌備上市個案中，對於公司、保薦人、律師及公關等團隊而言從來都是曠日持久，由前期融資、物色投資者、Pre-IPO、遞交A1申請、聆訊、招股、上市，整個過程總會出現變數、驚喜，或驚嚇！一日未到上市日敲鑼、股票正式買賣，成功上市與否仍唯恐有變，處理上市事宜的管理層長期處於高壓狀態；而SPAC既可以節省繁瑣的IPO程序，也毋需支付巨額路演費用及承銷費用，好處甚多，傳統IPO市場極有可能受到衝擊。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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