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南韓擴大阿斯利康疫苗接種年齡至65歲以上

環球政經 19:27 2021/03/11

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南韓政府於當地時間周四(11日)宣布，擴大英國藥廠阿斯利康和牛津大學合作研發疫苗的合適接種年齡至65歲以上，又指全國至今逾50萬人已成功接種首劑新冠疫苗。

意大利簽署協議 成歐洲生產俄羅斯疫苗「史普尼克5號」首例：【下一頁

輝瑞/BioNTech疫苗 有實驗證明可中和巴西變種病毒：【下一頁

委員會研究英國和蘇格蘭的資料後，均認同阿斯利康疫苗對高齡人士有效率達70%以上的結論，故建議政府允許65歲以上的人士接種該款疫苗。同時，他們審議接種首劑後的確診病例和嚴重過敏反應者施打第二針的標準，又認為嚴重過敏者不應施打第二劑，並在完成首劑後確診者可於隔離結束後注射第二劑。

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美國藥廠輝端和德國生物科技公司BioNTech，以及阿斯利康疫苗兩劑接種間隔分別為3周和10至12周時間，若患者接受免疫治療，兩劑接種相隔至少90天。

 

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責任編輯：潘曉豐

英國 疫苗 治療

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