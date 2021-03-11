【移動支付】無接觸付款需求增　港產SoePay 推手機收款方案接受感應式付款

▲ 港產SoePay宣布推出手機收款方案 SoftPOS，可以在任何支援 NFC 的 Android 智能手機上接受感應式 Visa 和 Mastercard 卡付款，以改變微商小企的用戶體驗。

香港移動支付漸趨普及，為迎向零售商提供幫助，港產SoePay宣布推出手機收款方案 SoftPOS。SoftPOS 可以在任何支援 NFC 的 Android 智能手機上接受感應式 Visa 和 Mastercard 卡付款，以改變微商小企的用戶體驗。

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SoePay 成立於 2019 年，是香港的收款方案供應商和支付服務商。其手機收款是一種移動支付解決方案， 透過將手機變為收款終端機，SoftPOS 使商戶在許多應用場境下，例如展覽、流動市場及外送服務，安全地接受感應式信用卡付款。SoePay 手機收款方案已獲得支付卡產業（Payment Card Industry）的 CPoC 認證，毋須依賴額外設備，即可接受感應式卡付款。

SoePay 數碼支付總監周天送表示，手機收款是 SoePay 的一項重要策略性產品，公司期望繼續開發並改善這個產品，加快感應式信用卡的普及和推動香港移動支付的發展。

Mastercard 香港及澳門總經理陳一芳表示，「Mastercard 品牌聲音識別」亦同時應用在 SoePay 上，當消費者聽到品牌的專屬聲效，便代表着該項交易成功。是次合作更體現出Mastercard支持本地中小企的數碼化發展。

Visa 香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示，現時每十個 Visa 實體支付交易中，超過七個是以感應式進行，這將為微型及中小型企業在數碼轉型過程中保持競爭力。

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責任編輯：蘇穎琪