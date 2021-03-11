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澳洲推12億澳元旅遊方案 市民半價飛當地旅遊熱點

環球政經 16:12 2021/03/11

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新冠疫情癱瘓全球旅遊及航空業。澳洲政府宣布，推出12億澳元支援當地旅遊方案，分別為當地旅遊人士及兩間最大航空公司提供經濟援助。

【新冠肺炎】疫情完結遙遙無期　航空業何不自救？　新加坡航空將為所有員工接種疫苗下一頁

澳洲總理莫里森表示，當地旅遊業不想永遠依賴政府支持，希望可以重新迎接旅客到訪，形容這次的支援方案，在配合全民接種疫苗計畫下，有助讓旅遊業重回軌道。

通過《新聞媒體議價法規》 Facebook與三小型出版商達初步協議下一頁

 

    點擊圖片放大
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今次推出的12億澳元援助方案，主要針對13個過往較依賴國際旅客的旅遊地點，包括大堡礁、烏魯魯（Uluru）和黃金海岸（Gold Coast）等地點。政府將補貼80萬張前往這些地點的機票，吸引澳洲市民前往旅遊; 另一方面，政府亦分別向澳航及維珍澳洲航空，提供2億澳元資金，協助航空公司維修停飛飛機及支付海外飛行員工資。

澳航代表表示方案有助支持公司，當未來重開關口的時候，公司將需要以最好狀態恢復更多航班。澳航又期望部分國際航班可與十月尾復飛，莫里森回應指目前言之尚早，需要再逐步恢復安排。

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撰文 : 馮卓謙

澳洲 航空業 補貼 莫里森 黃金海岸 大堡礁 維珍澳洲航空 疫苗
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