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【餓「新」嘗啖＠iM網】法式有機素食 有機會要食

名人薈萃 13:01 2021/03/13

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這一年，問身邊朋友們最大的改變是甚麼？多是重新認識了許多香港行山徑，積極行山，努力強身，生於疫情時代，有種責任叫力保健康。親近大自然，活動筋骨，是很多香港人的新體驗。此外，生機飲食近年也大行其道，這是一種飲食方法，也是一種生活態度。標榜純天然，食物多不經加工煮理或以低溫（不超過攝氏47度）烹調，盡量保留天然營養，很多注重綠色生活的新一代熱衷，相信有助改善人體消化系統，同時可為環保出力，減少碳排放。最近在Ma…and The Seeds of Life吃過一頓法式優雅午餐，就是結合生機飲食和純素菜式，能不能改善消化系統是後話，但感覺非常愜意。
餐廳以歐陸風作主調，大型落地玻璃、特色吊燈，亮麗簡潔得來不失優雅時尚。居港多年的法籍設計師暨素食達人Tina Barrat，是店內的靈魂主廚，這天的午餐全是她拍的板。

環境舒適亮麗


頭盤是素魚子醬，以奇亞籽及海藻炮製，微酸油潤，無論視覺或味覺，都予人驚喜，做到入口爆汁，又帶海洋風味，有如傳統魚子醬。中層以散發檸檬清香的酸忌廉及口感Crunchy的苜蓿配搭，田園風味四溢，底層是迷你班戟，質感豐盈。純素煎鵝肝也有新意，鵝肝的風味來自風乾的番茄、牛肝菌、煙燻紅椒等材料拌成泥蓉狀而成，複雜的味道和幼滑的質感，與真實鵝肝的確有幾分相似。

Chiavia 素魚子醬維肖維妙

香煎素鵝肝


紅菜頭湯端出來顏色非常吸引，話明生機飲食，猜到啦，不錯，是道冷湯，入口清冷得來微甜，不失清新。

紅菜頭湯


最欣喜的是兩道主菜。烤杏鮑茹素帶子及羊肚菌配秀珍菇製成的素法國螖牛。老實講，食齋我最怕食加工物料製成的素鵝、素雞，素叉燒，說穿了都是麵筋製成品。這裏沒有加工食品，純粹採用食物的原材料，做到物像，但又物不像，看似帶子、螖牛，但其實完全保留菇菌的真味。像那道素帶子，先將經醃製的杏鮑菇慢慢烤焗至輕微乾身，模仿香煎帶子的賣相，並伴上以椰菜花、腰果及白麵豉製的 Polenta，最後加入紫椰菜燈籠椒醬汁，賣相維肖維妙，但又真身不變，讓人吃得心悅誠服。

比美北海道巨無霸素帶子

法國螖牛賣相精緻


最後要介紹的是他們的招牌甜品，餐廳供應的所有純素芝士全是主廚自行發酵及製作，用不同的堅果等材料，做出芝士的口感及味道。Brie素布里芝士以粉紅胡椒、腰果、椰子油製作，芝士頂層加入粉紅胡椒，整體口感軟熟；另一款較濃味的 North Pole Star 北極星則以藍芝士為藍本，利用「藍色」的螺旋藻來點睛；手工純素芝士味道較傳統芝士淡，這款最平易近人。

招牌甜品

仿真度十足的素芝士


這天邊吃邊品嘗他們的vegan wine無酒精香檳，酒不醉人人自醉，一餐飯竟不自覺地吃了兩個多鐘。放鬆的心情，精緻沒有負擔的素食，對繁忙的都市人來講，是種享受，也是一種療癒。

無酒精vegan wine

 

作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

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