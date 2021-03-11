【業績│電訊股】聯通末期息增11%至0.164元、股息率4.1厘 目標年增7000萬5G客（第二版）

▲ 聯通績前跌1.4%，收報4.84元，成交7.3億元。

聯通 （00762） 收市後公佈去年業績，收入增長4.6%至3038.4億元（人民幣，下同），EBITDA錄得941億元，純利升一成至124.9億元。聯通建議派發末期息每股0.164元，按年增加11%。

聯通績前逆市跌1.4%，收報4.84元，成交額7.3億元。以現價計算，股息率達4.1厘。

聯通去年服務收入增長4.3%至2758億元，全年資本開支676億元，低於去年初700億元目標。公司指引，今年資本開支同樣為700億元，其中350億元將用於5G建設。

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董事長王曉初預期，當5G基站達到100萬站，5G規模投入期基本完結，預計去年、今年、明年為5G投入的高峰期，至去年底聯通可用的5G基站達38萬站，料今年底達70萬站，明年可能會超過100萬站，3年投資可基本滿足5G需求。

聯通移動用戶ARPU（平均每月每戶收入）止跌回升，按年增長4.1%至42.1元。集團也首次公佈5G套餐用戶數，截至去年底達到7,083萬戶，5G套餐用戶滲透率達到23%。

王曉初表示，目標今年新增7000萬5G用戶，隨著用戶增加，5G ARPU可能較去年的70元回落，但預計集團整體ARPU將會上升。

聯通表示，與中國電信共建共享已累計為雙方公司節省網絡建設成本超過760億元，網絡運營成本大幅降低，並大大縮短了網絡建設周期。

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編輯：陳健婷