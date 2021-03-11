【業績│電訊股】聯通去年多賺一成 末期息增11%至0.164元、股息率4.1厘

▲ 聯通績前跌1.4%，收報4.84元，成交7.3億元。

聯通 （00762） 收市後公佈去年業績，收入增長4.6%至3038.4億元（人民幣，下同），EBITDA錄得941億元，純利升一成至124.9億元。聯通建議派發末期息每股0.164元，按年增加11%。

聯通績前逆市跌1.4%，收報4.84元，成交額7.3億元。以現價計算，股息率達4.1厘。

聯通去年服務收入增長4.3%至2758億元，全年資本開支676億元。移動用戶ARPU（平均每月每戶收入）按年增長4.1%，至42.1元。年內，公司5G套餐用戶達到7,083萬戶，5G套餐用戶滲透率達到23%。

聯通表示，與中國電信建成全球首張規模最大的5G共建共享網絡，總體5G基站規模累計達到38萬，歷史上首次實現覆蓋規模與主導運營商基本相當。共建共享已累計為雙方公司節省網絡建設成本超過760億元，網絡運營成本大幅降低，並大大縮短了網絡建設周期。

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編輯：陳健婷