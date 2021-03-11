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【大行點睇】料資本市場開放較預期快 高盛上調內地券商盈利預測

股樓投資 19:00 2021/03/11

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高盛發表研究報告指，內地資本市場的開放速度較預期更快、更有意義，因此上調內地券商的收入及盈利預測。估計內地券商2030年收入可達2080億美元，較去年的690億美元增長兩倍。中金（03908） 全日升1.6%，報16.76元，中信建投（06066） 全日升4.2%，報9.94元。

【大行報告】中金首次覆蓋信達生物予「跑贏行業」評級　料明年開始實現海外收入  詳情請看[下一頁]

高盛指，在有活力的改革議程及寬鬆的環境下，推動IPO集資急升和投資者基礎機構化，故調高內地券商2026年收入預測兩成。該行又料，內地券商的淨利潤料會由去年的240億美元增至910億美元，股本回報率（ROE）由去年的7%升至10%。

該行認為，相比起全球同業，內地券商槓桿不足，意味著隨著加大槓桿應付增長中的業務需求，其股本回報率亦有潛在巨大上升空間。另外，內銀也會成為資本市場改革的受惠者。

【新股IPO】百度第二上市成功闖關 明日招股抽唔抽？　看清百度三大亮點  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

中金公司（03908） 中信建投証券（06066） 港股 行業 集資 上升空間 大行報告

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報道指女王將致電哈里夫婦 以尋求平息專訪風波

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