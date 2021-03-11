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【半導體短缺】無懼晶片荒　豐田：全年利潤料提高54％

科技 16:42 2021/03/11

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由於豐田有「晶片儲備計劃」，因此其產量不受影響。豐田甚至提高汽車產量，並將全年利潤預期提高54％。

全球晶片短缺，導致晶片售價上漲，汽車等行業均受影響。多個外媒報道指，各地車廠或將被迫減產。路透社報道指，豐田（Toyota）因十年前應對311福島大地震的經驗，令豐田幾乎不受此次晶片短缺的影響。豐田甚至預料，品牌可把全年利潤提高逾5成。

2011年，日本福島發生大地震，令豐田有超過1,200種零件與材料的採購受影響。豐田當時意識到，車用晶片的交貨時間過長，無法應對突如期來的衝擊。其後，豐田展開「晶片儲備計劃」， 要求晶片供應商為公司儲備2至6個月的車用晶片。當時，豐田大約花了半年時間，才將日本以外的生產恢復到正常水準。

傳Apple Car將內置智能照明系統　改善車內照明不足問題

研究機構IHS Markit早前指出，由於汽車晶片短缺，預計今年第一季全球汽車產量將減少近100萬輛。可是，由於豐田有「晶片儲備計劃」，因此其產量不受影響。豐田甚至提高汽車產量，並將全年利潤預期提高54％。

電動車興起　晶片需求或增3倍

經過今次的全球車用晶片荒，汽車製造商也意知到晶片的供應鏈問題。汽車晶片供應商ADI行政總裁Vincent Roche指，一款車用晶片由製造到完成測試等過程長達15星期，可是不少車廠通常只備少量庫存，並希望供應商能隨時滿足訂單。

事實上，隨著電動車需求不斷上升，令晶片需求亦增加。路透社報道另指，由於混能車、電動車、自動駕駛及車聯網等技術興起，車廠對半導體與數碼技術的使用量增在急劇增加。根據 IHS Markit指，電動車所使用的半導體，以金額計算是傳統燃油車的3倍左右。

研究機構盛博（Sanford C. Bernstein）預估，晶片缺貨情況需在6至9個月後才會改善。現時，全球電動車銷量僅全球新車總銷量約3％。隨著汽車越來越科技化，汽車業對半導體的需求只會繼續增加，而車廠與科技企業爭奪晶片的情形亦將持續下去。

責任編輯：楊匡然

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