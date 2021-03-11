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【HSBC滙豐】滙豐委任段小纓為獨立非執董

股市 16:37 2021/03/11

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滙豐宣布委任段小纓為獨立非執董，卡斯特及苗凱婷將於股東周年大會結束時正式退任董事。

滙豐 （00005） 宣布，委任的段小纓為獨立非執行董事，2021年9月1日起生效。段小纓亦將獲委任為集團薪酬委員會和提名及企業管治委員會成員。同時，滙豐表示，卡斯特及苗凱婷不擬於5月28日舉行的股東周年大會上尋求重選連任，他們將於股東周年大會結束時正式退任董事。

滙豐稱，苗凱婷退任董事，意味她亦將卸任集團美國附屬公司北美滙豐控股有限公司主席一職，並將主席職務交予傅偉思。

據滙豐介紹，段小纓為備受推崇及經驗豐富的商界領袖，在亞洲及國際業務上可為董事會帶來重要的領導經驗及商業觸覺。

段小纓此前曾擔任美國通用電氣公司高級副總裁及該公司國際業務總裁兼首席執行官。現時擔任安盛及賽諾菲（Sanofi）的獨立非執行董事，有關委任分別自2018年及2020年起生效。

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編輯：陳華

 

 

港股 滙豐控股（00005）

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