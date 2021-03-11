【筍工推介】中四畢業可以做公務員？政府物流服務署聘請助理

政府物流服務署月初起聘請物料供應員，負責一般的倉務工作，或管理一個附屬貨倉，及就有關供應鏈的工作向上司提供支援。職位屬於公務員空缺，頂薪點更可達至逾2.4萬元，適當情況下更可獲得房屋資助。求職者完成中四學業並擁有中四程度中英文即可申請，截止日期為本月18日。

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入職條件如下：

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工作職責主要有以下幾項：

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不過此職位亦須在有需要時輪班工作及須獲調派往不同的決策局及政府部門。

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申請方法：

申請表格[G.F.340 (3/2013修訂版)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 （http://www.csb.gov.hk）下載。

填妥的申請書須於2021年3月18日或之前連同學歷(本地及非本地)證書及修業成績單副本，送達香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。請於信封面上清楚註明「申請助理物料供應員職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。如在網上遞交申請書，必須於2021年3月25日或之前，將所需證明文件副本送達上述地址(請在信封面和所有文件副本上註明網上申請編號)。所有申請書，如資料不全、逾期遞交、以傳真或電郵方式遞交、並未妥為簽署、非使用指定的申請表格、或並無連同所需文件副本者，均不予處理。

聯絡地址:香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。

查詢電話:2231 5133 或2231 5154

截止申請日期(日/月/年) :18/03/2021 23:59:00

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責任編輯：陳楚琨