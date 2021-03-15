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【有「情」人@iM網欄】死頂其實唔work！再談談界線

名人薈萃 08:46 2021/03/15

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過勞(burnout)是由長期生活壓力所引致。出現過勞的人會感到精神耗盡、力不從心，往往只希望能夠盡快逃離身邊的人與事，可是礙於「責任」和「形象」，總會逼使自己死撐下去，結果弄巧反拙，走向崩潰邊緣。

1)    學習適時拒絕別人，清楚表達自己的限制。
在面對別人的期望和要求時，除了「自動波」地考慮要如何幫忙、要如何滿足到這些需要的同時，請留意一下自己的感受，並嘗試了解這些感受所表達的意思，或者你都可以習慣問問自己：「這是我喜歡的嗎？」、「我有能力做到嗎？」、「我的限制在哪裏呢？」、「於我而言有意義嗎？」。請把自己列入考慮之中！

2)    增加妥善安排日常事務的能力
當忽略了身體和心理需要的時候，我們一定會喪失專注力和行動力，亦容易變得沒精打采、心煩氣躁。因此，請盡可能因應個人的能耐，預先安排好事情的開始時間和結束時間，那怕只是一個短會、一次簡單的約會，最好還是設下界限，與自己「約定」離開和休息的時間，務求不重複跌進過勞的惡性循環中。這方面對於內向的朋友而言非常重要。

3)    切勿一直扮演「樂於助人」的角色
我曾經遇過很多過勞的客人，發現他們儘管已經五勞七傷，正在接受身心治療，但仍然會好「努力」地維持著一副樂於助人的面孔。他們彷彿無法正視自己的損傷和有限，日復日地照顧著別人對自己的期望和要求。撫心自問，這個「自己」其實只不過是那個被重複勉強的自己。

請不要拚命壓抑和勉強自己去做配合，也不要被周遭的人過份影響你。死頂其實唔work！

作者_Matthew Lee（李健祥）簡介：

天躍家庭醫學與輔導資深心理治療師，致力協助情緒病患者，除了處理病徵外，更著意引導他們去理解病徵背後所呈現的種種意義和生機。

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撰文 : Matthew Lee（李健祥）

欄名 : 有「情」人

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