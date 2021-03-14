【裏裏外外@iM網欄】 天氣潮濕亂脾氣？一招令你天天心情靚爆鏡！

朋友說春節過後，天氣不時好潮濕，心情又不太好，經常發脾氣，唔知點算好。

其實脾氣暴躁，心情不佳，是因為肝經不通，今日教大家一招疏通肝經的方法，就是按摩「地筋」，十分有效。

先來找找地筋的位置，將右腳放在椅子上，用右手將右腳指公向外拉扯，這時會發現有一條好硬的筋在腳底，這便是地筋。你可以用右手拇指（或用左手拇指）大力按摩或輕揉，直至地筋由硬變軟。

初時按壓地筋，你會感到有些痛，但當你按10分鐘後，地筋慢慢放鬆變軟，而且感覺好舒服，全身也會熱起來。地筋可直接疏通肝經，令你心情立刻轉好。

按摩時可以加精油或按摩膏上下推地筋，或左右彈撥，或用手指拍打。有些人肝氣不足，地筋較弱，不太明顯；相反，有些人經常飲酒或脾氣好差，地筋會十分粗而且硬；好多人左右腳的地筋也有不同，所以我們最好早晚都按揉地筋，疏通肝經，令肝氣十足，使地筋回復正常的軟柔度，身體自然會健康起來，心情會好轉，脾氣也變好。

朋友早晚按摩地筋2、3天後，告訴我效果很好，而且晚上好易入睡，睡覺的質素大大提高。大家不妨一試！

一邊按地筋，一邊聽歌，心情當然靚曬啦！今次為你推介一首Sanskrit Love Song.

作者_盈望（葉麗麗）簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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