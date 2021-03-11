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日本有報告指出　福島核電廠或有機會再次爆炸

環球政經 17:03 2021/03/11

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日本有報告指出，福島核電廠或有機會再次爆炸。日本福島第一核電於2011年3月11日發生核事故，至今剛滿十年時間。

防疫由日常生活做起　精選5大智能免觸式家電：【下一頁

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綜合媒體報道，日本原子能管制委員會發表報告，東京電力公司福島第一核電站內部發現核污染的嚴重程度遠超預期，內部氣體含易燃的氫氣，或有機會引致爆炸。

調查報告指出，官方於2號機組、3號機組的核反應堆安全頂蓋上，發現大量放射性物質，超出預期的核污染程度，加上倒流氣體含易燃氫氣，有機會導致爆炸；有最新實驗分析指，這有機會進一步引爆核電站內其他易燃氣體，或有連環爆炸的風險。

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責任編輯：黎淑雯

電力 日本 福島 財務自由 家電 污染

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