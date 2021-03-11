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戴德梁行：樓價一月見底　移民潮對樓市影響有限　料第二季樓價升5% 

股樓投資 19:33 2021/03/11

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新冠肺炎疫苗已經供港，市場普遍預計，本港經濟將於下半年復甦，不少樓市分析員也「轉馱」看好樓市。戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻說，去年底時，基於當時市況及數據，原預期今年上半年樓價跌5%，但市場變化極快，樓價已於一月見底，又坦言目前樓市復甦速度遠超預期，若以目前情況來看，估計第二季樓價將升5%。

他又說，物業市場逐漸適應疫後的「新常態」，從宏觀角度看來，與當年SARS爆發和全球金融危機等導致的市場動盪相比，目前的物業市場擁有更良好的基礎。不過，他強調，雖然現時樓價反彈，但不可以太樂觀，原因有二：一是失業率上升，二是中美關係緊張。值得留意的是，隨着環球疫情開始受控，移民離港者愈來愈多，而近期亦屢見業主為移民而減價賣樓。只要上網查查，不少網民也認為，新一輪移民潮將令樓價下跌。陶汝鴻認為，九十年代也有移民潮，每年有3萬至4萬人移民，但當時樓價沒有下跌，反而每年皆升，故認為移民潮對住宅樓價影響有限。

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投資市場方面，據該行統計所得，近期一億元以下投資物業成交量明顯增加，主要受到政府取消非住宅物業雙倍印花稅帶動，又預計不少發展商會在通關後，推售豪宅項目。被問到香港早前被美國傳統基金會從經濟自由度指數中剔除，會否影響外國投資者對港的投資信心，戴德梁行香港資本市場部執行總裁高偉雄認為，這只是個別機構評級，而房地產投資主要著重稅率、外匯等因素，只要市場有錢賺，投資者自然對港有興趣。

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撰文 : 黃卓賢

樓價 私人屋苑 移民 中美關係 戴德梁行 失業率

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