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女助手也指控科莫性騷擾 關門獨處時不當觸摸

環球社會熱點 16:29 2021/03/11

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美國紐約州長科莫（Andrew Cuomo）性醜聞愈揭愈多，再有科莫一名女助手出面指控他，表示科莫於行政大樓內撫摸她，屬科莫連串性騷擾事件以來最重磅指控，令性騷擾受害者增加至6人。但科莫至今仍拒絕承認涉事，更強調絕不辭職。

科莫陷性醜聞未辭職 遭轟雙重標準 【下一頁】

紐約首府奧爾巴尼（Albany）的《時代聯合報》（Times Union） 報道指，科莫召喚其中一名助手回奧爾巴尼的行政大樓，協助他解決手機問題。但女助手指控科莫和她獨處時故意關上大門，其後把手伸入她的恤衫內撫摸。但報道未提到受害人身份或細節，難以確定消息來源。

報道續指，科莫除了撫摸女受害人外，更曾多次在言語上對她進行性騷擾，但受害人卻選擇忍氣吞聲。直至她看到3月科莫就性騷擾事件召開的記者會後，才決定挺身而出披露事情。該名受害者的女上司亦於周一向州長辦公室律師報告事件。

科莫幕僚施壓暪真相 護老院死亡人數恐翻倍 【下一頁】

科莫現面臨另外5名女性的性騷擾指控，包括前助手貝內特（Charlotte Bennett）。貝內特指她在周末時被科莫召回辦公室要求幫忙查看電話，在獨處期間科莫詢問她的性生活並為她提出建議。

有關的性醜聞目前已交予由州檢察總長處理，預料委派一名特別檢察官調查指控。科莫周三透過發言人表示，性醜聞事件正進行調查，不會就此作出任何評論，但對美國司法部調查結果充滿信心。此外，科莫於性醜聞事件發生後多次強調自己不會辭職。

責任編輯：郭麗明

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