【日圓定期存款】日圓定存息最高1.2厘 專家建議日滙107可吸納

▲ 日本福島3.11大地震10周年，市場關注日本經濟能否借奥運重來而有所剌激。

福島3.11大地震正值10周年，日本今天頓成全球焦點;適逢本周日（3月14日）又是白色情人節，相信不少哈日族熱搜東瀛的訊息，冀趁日圓滙價走弱，變相網購平掃日貨。而專家普遍認為，受美元轉強，以及中美關係破冰，在阿拉斯加「有計傾」，市場避險情緒急降溫，累日圓走弱，即使奧運續辦也難令圓滙重上100關。業界建議約在107水平不妨開始低吸，儲定日圓博明年可往日本旅遊。

美元走強，兌日圓闖近期高位【下一頁】

而日本雖負息多時，但不乏大行逆市推高息計劃，花旗提供1個月短存享1.2厘，入場費為等值廿萬港元，須指定理財戶及新資金等附帶條件，且要求分行開立。

此外，華僑永亨經濟師李若凡今午（3月11日）回應本報查詢指，隨着美元及美債收益率回落，日圓兌美元短暫稍呈反彈。不過，展望前景，美國長債收益率仍可能在高位徘徊，反觀日本央行有機會繼續把日債收益率控制在低位。正因日本負息多時，息差因素或限制日圓的升幅。

高息貨幣定期存款，有望滙息兼收【下一頁】

李若凡估計，日圓今年底約為108.58。短期内不排除再向下突破109。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧剛回覆查詢指，料日圓今年高低位介乎105至110，年底目標108。

上商研究部主管林俊泓不約而同表示，圓滙今年上落區間介乎105至110，年尾目標價107，對日圓有需求者，可在110以下低撈收集。

李若凡補充，美國通脹預期尚未降溫，10年期美債收益率仍可能在高位徘徊。同時，拜登的1.9萬億美元的大規模經濟刺激計劃，以及較快的疫苗推廣，支持美國經濟復甦。因此，無論是經濟和利率方面，美國相對處於優勢，支撐美元指數暫時在90上方徘徊。至於未來的上升空間，則取決於美債實際收益率等表現。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪