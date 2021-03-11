【業績前瞻】友邦周五公布全年業績 光大新證：新業務價值回升至近30億　短期目標價105元

友邦保險（01299）周五（12日）公布2020年全年業績，光大新鴻基證券策略師伍禮賢發表報告，指預期第四季度亞洲多個地區經濟活躍度回升，帶動友邦業績進一步復甦，全年新業務價值可望回升至29.97億美元，建議長綫持有，短期目標價105元。

友邦周四（11日）收報101.4元，升1%，成交額21億元。

報告指出，回顧去年首三季，友邦新業務價值在上半年錄得按年下跌37%後，第三季度初步呈現復甦步伐，期內新業務價值出現按年跌幅收窄至28%，對比第二季則增長22%；而新業務價值利潤率則與維持在與第二季度相近的51.6%。

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預期第四季度，亞洲多個地區經濟活躍度回升，帶動友邦業績進一步復甦 ，並在大部分市場延續按季增長趨勢。伍禮賢指，預期季內新業務價值 主要依賴內地、泰國及新加坡等地區業務驅動 ，而香港業務在內地訪客旅客人數受限之下，仍將呈現弱復甦狀態。

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報告又指出，友邦第四季的年化新保費按年增長24%至16.85億美元 ，增速接近第三季水平。疫情環境下，由於產品組合變化，導致新業務價值利潤率按年下跌至52%。 第四季及全年新業務價值則分別回升至8.81億美元及29.97億美元。



伍禮賢預期，友邦上季遙距銷售仍佔較大比例 ，業務復甦步伐視乎疫情完全受控的時間，若本港檢疫措施進一步放鬆可加速友邦復甦步伐，建議長線持有為主，短線目標價105元。

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記者：李兆明