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筍盤可遇不可求　奧運站單位極速有客搶　放盤8小時即易手

股樓投資 16:16 2021/03/11

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樓市小陽春持續，交投未有減少，以致筍盤不斷消化，個別屋苑更出現「盤荒」，只要業主叫價貼市，單位都能極速易手。及至近期，有單位放盤僅8小時，便能成功易手，可見樓市交投極旺。

香港置業文華說，奧運站維港灣10座低層E室，兩房間隔，向北望開揚內園景，實用面積457平方呎，業主原叫價950萬元，放盤僅8小時，即吸引外區客洽詢，終減價約21萬元，以929萬元易手，實用呎價20,328元，低市價約3%。

據悉，新業主為換樓客，心儀單位裝修企理，間隔實用，而且價錢合理，在睇樓後即決定承接。資料顯示，原業主於2010年4月，以約420萬元購入上述單位，現帳面賺509萬元，物業期內升值1.2倍。

【筍盤推介】 港島區細碼兩房上車盤 單位向正南又有超溫暖感靚裝修 啱哂小家庭【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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