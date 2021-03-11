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【新冠疫苗】日本增至25宗嚴重過敏 首次有男性

環球社會熱點 16:01 2021/03/11

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新冠肺炎疫情全球大流行，日本正為醫護人員大規模接種新冠疫苗。日本宣布增至25名醫護人員接種新冠疫苗後嚴重過敏，日本更首次發現男性接種新冠疫苗後嚴重過敏。

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日本厚生勞動省周四（11日）宣布，日本再有8名醫護接種輝瑞（Pfizer）疫苗後嚴重過敏。8名醫護的年齡介乎20歲至50歲，分別於周三（10日）及周四接種輝瑞疫苗。

8人於接種輝瑞疫苗後出現頭暈、頭痛、噁心等症狀，但所有人其後都已經復原。據悉，在8名嚴重過敏的醫護當中，部分人對食物或藥物過敏，部分人則患有哮喘或糖尿病等長期病。

日本早前出現嚴重過敏的個案全部均為女性，是次為首次出現男性接種疫苗後嚴重過敏。厚生勞動省專家小組計劃於當地周五（12日）開會，對上述嚴重過敏反應個案作進一步研究。

日本截至當地周三下午，已經為接近15萬名醫護人員接種輝瑞疫苗。共有25名醫護人員接種後嚴重過敏，平均每6,000人接種就有1人嚴重過敏。

圖解接種疫苗注意事項

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責任編輯：鄭錦玲

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