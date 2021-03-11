【北水基金】內地公募基金未爆走資潮 每日贖回僅佔約1%

▲ 公募基金會否引爆贖回潮備受關注，業界指只是少量離場。

內地公募基金銷情急跌，主要受累去年底新成立的北水產品，在今年初高位建倉現慘蝕，最多縮水兩成，令近期基金會否引爆贖回的炸彈，而備受關注。內地不同媒體連日發文，再三重申贖回並不顯著，有引述多間業界皆指，每天贖回額僅佔總規模約0.5%到1%，只是遇有少量的正常贖回，主要是權益類產品，但整體壓力可承受，絕未爆發割肉離場的贖回潮。業界且一再強調，基民普遍不再視基金為提款機，相反多抱3至5年的長線投資心態 。

北水基金買抗跌股份，跌市下賺錢【下一頁】

專家拆解，贖回的風險暫可控，主因有3，包括：（1）個別新基金設有3個月封閉期，蟹民暫受縛；（2）星级產品爭相重新開閘，年初因熱賣而實施限購令的名牌基金，陸續恢復大額申購，吸引大戶撈底；（3）各方軟硬兼施全方位維穩，分銷中介商不斷安撫坐艇的捧場客，網媒又頻湧現報道低撈入市的訊息，如今天（3月11日）指，機構大戶借道ETF，已爆買145億元A股。

此外，百億私募基金積極布局，作反擊防守組合，冀進可攻、退可守，和諧滙一董事長林鵬指，股市再乏大幅下調空間，且現正窺伺港股的消費、房產龍頭、及科網類等好股。

受捧北水基金，看好港股慢牛前景【下一頁】

而官媒《證券時報》頭版的評論文章，呼籲新基民理性冷靜面對波動市，參考內地基金業的廿年發展歷史，偏股型權益類基金，在過往19年間，年率化回報16%，短期下跌毋須恐慌。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪