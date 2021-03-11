【311十周年】日本各處有紀念活動 民眾海邊悼逝去親人

日本311地震10周年，首都東京有追悼儀式，日王德仁伉儷及首相菅義偉均有出席。日本全國多處都有悼念儀式，尤其在當年受災嚴重的福島縣及岩手縣多處，民眾到海邊及神社，悼念逝世的家人。

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在東京國立劇場的追悼會，與會人士在當地時間下午2時46分，即10年前東日本大地震發生的一刻集體靜默。德仁發言時，對遇難者表示哀悼，指災區仍有很多問題未解決，強調國家要從中汲取教訓；菅義偉則稱會繼續助受災民眾重建生活。

因疫情關係，今年儀式的規模有所縮細，由過往的數以千計人出席，降至今年僅200人左右，人人戴上口罩，並保持社交距離，亦不設唱國歌的環節。

10年前被海嘯橫掃的宮城縣石卷市，早上亦有民眾到當日避難的日和山上祈福。從山岡上俯瞰，石卷市整片沿海地帶一覽無遺，有到來的民眾稱，當日正是被海嘯迫到山上，每次來到此地，看到昔日的住宅區、學校消失，就感到很難過。

311地震災區衛星圖片

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2011年3月11日的地震，引發強烈海嘯，據日本政府統計，近2萬人在災難中死亡，近2000多人仍下落不明，數以十萬計民房被毀。