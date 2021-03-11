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Facebook撤回建加州至香港海底光纖　去年與Google棄另一光纖接港

股市 15:46 2021/03/11

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繼去年與Google棄另一光纖接港，Facebook再撤回建加州至香港海底光纖

由Facebook牽頭的財團撤回在美國加州至香港的新光纖電纜申請。Facebook 向美國美國聯邦通訊委員會（FCC）提交文件指，放棄該項簡稱為HKA的香港美洲計劃，，等待有關「可能重新配置海底電纜系統」的新請求。

Facebook發言人指出，由於美國政府持續擔憂港美之間直接連通，因此決定撤回有關申請，並期待與各方合作，重新配置系統，滿足美國政府關注。

財爺去信反駁 華爾街日報：勿再游說全球香港無變，可見【下一頁】

Facebook與幾間電訊行業合作夥伴於2018年首次申請建設這條光纖電纜，將把加州的兩個站點連通香港和台灣。

與HKA獨立的項目中，由Facebook、Google和內地電訊商鵬博士電信曾組財團，擬建連接香港與美國的跨太平洋海底電纜PLCN（ Pacific Light Cable Network ），項目去年也遭美國政府否決，最決放棄連接香港，繼續連接美國、台灣、菲律賓。

相關文章：

美國拒PLCN海底電纜連接香港 Google︰正尋求替代方案

編輯：麥德銘

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