【全球暖化】為減全球暖化 比爾·蓋茨投資哈佛研究項目 助陽光反射回太空

近年來全球暖化新聞引起關注，不少科學家都在尋求解決方案。據美媒《福布斯》（Forbes）報導，微軟創辦人比爾·蓋茨 (Bill Gates) 近日資助了一項名為「平流層受控擾動實驗（SCoPEx）」的研究，該項目是由哈佛大學科學家提出，目的是把數以萬噸的碳酸鈣（CaCO3）噴射到大氣層，把陽光反射出大氣層之外，減少陽光照射地面，以達至降溫效果。

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今年6月，研究團隊會在瑞典展開第一階段測試，在瑞典太空公司（Swedish Space Corporation）的幫助下，將載有科學儀器的無人氣球發射至離地面約20公里高的上空，是次發射將不會釋放任何氣體，只用作測試各項通信和操作系統。若是次實驗成功，下一階段將會以同樣方式，把少量的碳酸鈣釋放在大氣中。

不過，這項實驗仍存有爭議，研究反對者表示，這種減低陽光直接照射地面的工程技術可能會為地球帶來不可逆轉的風險和極端天氣影響，無助緩和全球暖化。環保倡議者亦擔憂這種另類減排方式將被視為繼續排放溫室氣體的綠燈，無法改變目前造成大量溫室氣體排放的消費方式。

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責任編輯：黃苑筠