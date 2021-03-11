【大行報告】奢侈品有望復甦？ 麥格理重申普拉達「跑贏大市」評級　

麥格理發表報告表示，重申普拉達(01913) 「跑贏大市」評級，以反映對公司業務復甦感正面，且公司的創造力和產品系列對消費者具吸引力，因此輕微上調其目標價，由52元升至53元。普拉達今日（11日）股價一度升逾6%，高見51元。

普拉達去年度收入24.2億歐元，息稅前利潤（EBIT）為2,000萬歐元，都分別較該行預期低2.1%及34%，但去年10月及12月零售銷售已回到疫情前水平，因此去年度業績並不影響該行對公司的樂觀看法。

該行表示，普拉達年初至今銷售錄正增長，營運支出逐步正常化，預期公司2021年度盈利預測下調10.8%，而2022年則升3.7%。

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記者﹕郭秀慧