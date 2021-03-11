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斥十億歐元投資德國 蘋果擬於慕尼黑建晶片研究中心

環球政經 15:02 2021/03/11

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蘋果宣布計畫未來三年於德國投資十億歐元（約92.3億港元），並在慕尼黑興建半導體晶片研究中心。

Apple上季收入突破千億美元　大中華市場表現尤其出色下一頁

外媒報導，蘋果將於德國慕尼黑城市喀斯魯(Karlstrasse)，興建佔地3萬平方米的半導體晶片研究中心。蘋果在聲明指，研究中心將成為歐洲最大的行動通訊半導體及軟體研發中心，將專注發展5G及其他無線技術。

內地加強發展半導體產業 台經濟部長: 台短期內仍能維持競爭力下一頁

 

    點擊圖片放大

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）表示，慕尼黑是蘋果的家已經四十年，感激德國成為蘋果發展的一部分。對於慕尼黑團隊未來的新發現，由探索5G科技到新時代科技所帶來的速度及與世界連結，他都感到相當興奮。

目前蘋果在德國受雇的員工達4000人，當中包括1500名在慕尼黑的工程人員，專注設計電源管理及應用無線技術等。蘋果預計研究中心建成後，將再增聘逾百名員工。

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撰文 : 馮卓謙

晶片 庫克 5G 歐洲 德國 慕尼黑
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