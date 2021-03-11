【MPF】駿隆2月MPF回報大幅回落人均賺1564元　年初至今人均賺5900元

強積金顧問公司駿隆表示，股票市場持續受壓，2月份強積金升幅收窄，強積金平均回報0.6%，每人平均賺1564元，今年一月份人均則賺4343港元。年初至今，每人平均賺5907元。

三大主要指數中，股票基金指數升1%；混合資產基金指數升0.7%；固定收益基金指數跌0.4%。

截至年初至今，駿隆強積金回報達2.3%，人均賺5907元。三大主要指數中，股票基金指數升4.7%；混合資產基金指數升1.4%；固定收益基金指數跌0.5%。

駿隆集團執行董事王玉麟表示，今年1月份，合共約15億元的資產從混合資產基金及固定收益基金轉換至股票基金，而強積金成員已連續兩個月將他們的資產轉為股票基金。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，今年經濟情況錄得明顯增長，內地首兩月出口創26年新高飆升60%；高風險投資者長線可根據自身風險承受能力分段吸納大中華及美國股票類別基金。

全球長債息將持續攀升，令債券價格有持續回落趨勢。美匯將持續強勢，他又認為，低風險投資者可以考慮保守基金持盈保泰。

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記者：謝卓榮