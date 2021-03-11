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【另類收入】 Airbnb 香港房東過半屬女性　全球女性藉Airbnb出租房源錄40億收入

商業 15:45 2021/03/11

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Airbnb最近的全球調查發現，35%女性表示，經營線上體驗能補貼收入，減輕因疫情導致的損失。

疫情期間，全球民眾的生活及工作均出現巨大改變，不少人亦因此失業。Airbnb發現，越來越多女性在疫情期間，加入Airbnb成為房東，賺取額外收入。

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自去年3月疫情爆發以來， Airbnb統計全球透過平台只出租一個房源的女性房東，至今已錄得超過40億港元收入。而在 Airbnb 香港房東之中，女性更佔高達54%。除了出租房源外，疫情初期Airbnb亦推出線上旅遊體驗，讓旅遊達人與全球旅客分享自身技能、知識以及在地文化。Airbnb表示，有51%的線上體驗達人都是女性。

Airbnb最近的全球調查發現，35%女性表示，經營線上體驗能補貼收入，減輕因疫情導致的損失。同時，亦有近4分之1的女性表示，經營線上體驗是她們目前主要收入來源。全球逾半的房東表示，Airbnb 助他們維持家庭收支平衡。除了基本生活所需的費用外，房東更可以透過 Airbnb 賺取額外收入以實現夢想，部份房東會運用這些收入，支付旅行開支、發展興趣、參與慈善事務，或透過進修自我增值。

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責任編輯：葉泳珊

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