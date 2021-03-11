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【Clubhouse熱潮】對撼新興Clubhouse！Twitter擬下月推出Spaces語音平台

科技 15:47 2021/03/11

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Twitter在更新程式時預告，表示準備將Twitter Spaces在短期內推出；有外國媒體亦透露指，Twitter計劃於今年4月全面推出Spaces語音平台。

語音社交平台Clubhouse忽然大熱，惹來不少平台模仿。Twitter當然不甘落後，最近亦有推出與Clubhouse功能相似的Twitter Spaces試用版。日前再有消息指，Twitter在更新程式時預告，表示準備將Twitter Spaces在短期內推出；有外國媒體亦透露指，Twitter計劃於今年4月全面推出Spaces語音平台。

對撼新興 Clubhouse！Twitter語音社交平台Spaces搶先登陸Android

與Clubhouse的操作介面一樣，用戶可以開設房間和設定主題，讓其他用戶參與討論和聆聽發言。創建房間的主持人可擁有與參加者交談的特權，並最多可指定9位其他發言人。雖然每個Spaces房間的講者人數上限設定為10人，但進入房間聆聽發言的人數則不設上限。

據外國媒體The Verge報道指，目前Twitter Spaces還在測試階段和作出修正，但他們打算將功能於下月推出，並全面開放予所有iOS及Android用戶。

【Clubhouse熱潮】不再是iOS專屬？Clubhouse聘開發人員推Android版本程式

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責任編輯：施雯雯

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