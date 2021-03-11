  • 24°C
香港時間 : 2021311日 (四) 15:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】百度周五招股　券商預留最多1000億孖展額度

新股IPO 15:05 2021/03/11

分享：

百度將於3月12日起招股。

百度（美：BIDU）於明日起招股，港股快將齊集「BAT」（分別為百度、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） ）。券商認為，百度是次招股，有望重燃新股市場的氣氛。各券商分別為百度招股預留孖展額度，合共最多預留1000億元孖展。 

認購前先了解百度核心業務

    點擊圖片放大
    +3
    +2

耀才：最多孖留500億

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指，來港作第二上市的新股仍需看美股股價表現，又認為今晚美股百度的股價表現，有一定程度影響認購反應。

輝立：最多孖留150億

中概股來港上市的一手入場費偏高，汽車之家 （新上市編號：02518） 一手入場費達2.5萬，當中去年招股的再鼎醫藥 （09688） 更高達2.8萬元。輝立證券企業融資主任陳英傑表示，若入場門檻過高，大機會影響投資者認購的意慾。

信誠：最多孖留150億

信誠證券聯席董事張智威表示，雖然近期科網股有所調整，但百度知名度高，預料仍有一定的反應，惟聲勢未及快手 （01024） 般踴躍。信誠將最多孖留150億元孖展額度。

大華繼顯：最多孖留200億

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】百度據報明日在港建籌招股　出售約4%股本

【新股IPO】網易雲音樂傳明年來港上市 網易ADR收市低港2.5%

記者：謝卓榮

美股 港股 百度（美：BIDU）

上一篇文章

【港股市況】恒生指數尾市升約400點　快手科技升一成（不斷更新）

下一篇文章

【業績】光大環境全年多賺16%至60億　末期息增至16仙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港交所388】淡友高盛降港交所目標價　北水流走預示大市成交已見頂
【港交所388】淡友高盛降港交所目標價　北水流走預示大市成交已見頂
【科網股回調】大摩：科技股拋售 小心7隻股份
【科網股回調】大摩：科技股拋售 小心7隻股份
【MPF】積金局：不能以BNO及相關簽證申請提早取回強積金　友邦、宏利：會依例處理申請（第二版）
【MPF】積金局：不能以BNO及相關簽證申請提早取回強積金　友邦、宏利：會依例處理申請（第二版）
【電動車股】瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠　不是蔚來汽車及小鵬汽車
【電動車股】瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠　不是蔚來汽車及小鵬汽車
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股偏軟　恒指夜期收市僅升10點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股偏軟　恒指夜期收市僅升10點（不斷更新）
【美股期貨】 道指期貨升百點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股期貨】 道指期貨升百點　納指期貨升0.6%（不斷更新）