【新股IPO】百度周五招股　券商預留最多1000億孖展額度

▲ 百度將於3月12日起招股。

百度（美：BIDU）於明日起招股，港股快將齊集「BAT」（分別為百度、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） ）。券商認為，百度是次招股，有望重燃新股市場的氣氛。各券商分別為百度招股預留孖展額度，合共最多預留1000億元孖展。

認購前先了解百度核心業務

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耀才：最多孖留500億

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指，來港作第二上市的新股仍需看美股股價表現，又認為今晚美股百度的股價表現，有一定程度影響認購反應。

輝立：最多孖留150億

中概股來港上市的一手入場費偏高，汽車之家 （新上市編號：02518） 一手入場費達2.5萬，當中去年招股的再鼎醫藥 （09688） 更高達2.8萬元。輝立證券企業融資主任陳英傑表示，若入場門檻過高，大機會影響投資者認購的意慾。

信誠：最多孖留150億

信誠證券聯席董事張智威表示，雖然近期科網股有所調整，但百度知名度高，預料仍有一定的反應，惟聲勢未及快手 （01024） 般踴躍。信誠將最多孖留150億元孖展額度。

大華繼顯：最多孖留200億

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記者：謝卓榮