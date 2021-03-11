【電動車電池】LG計劃在美國及歐洲設立鋰電池工廠　將生產4680新型電池

▲ LG正計劃在美國，以及歐洲設立新電池工廠，目標是在2023年生產4680新型電池，並供貨予Tesla使用。

電動車成為未來新趨勢，各大科企也正在積極搶攻市場。據《路透社》引述消息人士報道，南韓電子廠商LG正計劃在美國，以及歐洲設立新電池工廠，目標是在2023年生產4680新型電池，並供貨予Tesla使用。

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LG在上週宣布，為滿足全球客戶及初創企業的需求，公司計劃在美國建立一間工廠，用作生產電動車及鋰電池。據消息人士所指，該公司計劃設置4680新型電池生產綫，目的是為Tesla製作電池，不過目前Tesla尚未與LG達成協議。據悉，該公司已成功製作4680新型電池樣本，但仍面臨大規模生產及技術挑戰。另外消息人士也指出，LG將會選址在西班牙興建歐洲工廠。

去年9月份，Tesla行政總裁Elon Musk曾宣布，為了降低生產成本及提高電池性能，將自行研發4680新型電池。目前Tesla已在美國加州的電動車工廠中，建設4680新型電池試驗生產綫，未來也計劃在美國德薩斯州以及德國設立鋰電池工廠。

責任編輯：李寶如