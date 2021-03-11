【異動股】中美半導體協會共同成立工作組 以作技術訊息交流 帶動華虹中芯升逾一成

中國及美國的半導體行業協會宣布共同成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，為兩國的半導體產業建立信息共享機制，交流有關出口管制、供應鏈安全、加密技術和貿易限制等方面的政策。

消息帶動相關股份急升，中芯國際（00981）升10.1%，報26.7元；華虹半導體（01347）升近14%，報46.5元，ASM（00522）升4.7%至100.1元。

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內地的半導體行業協會發文指，工作組將遵循公平競爭、知識產權保護和全球貿易規則，通過對話與合作解決中美兩國半導體產業的關切。並會共同努力，建立穩健、有彈性的全球半導體價值鏈。工作組計劃每年舉辦兩次會議，分享兩國在技術和貿易限制政策方面的最新進展。

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