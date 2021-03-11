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【異動股】中美半導體協會共同成立工作組 以作技術訊息交流 帶動華虹中芯升逾一成

股樓投資 16:18 2021/03/11

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中國及美國的半導體行業協會宣布共同成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，為兩國的半導體產業建立信息共享機制，交流有關出口管制、供應鏈安全、加密技術和貿易限制等方面的政策。

消息帶動相關股份急升，中芯國際（00981）升10.1%，報26.7元；華虹半導體（01347）升近14%，報46.5元，ASM（00522）升4.7%至100.1元。

【異動股】工信部發布光伏行業新規範 信義光能新特能源急升一成  詳情請看[下一頁]

內地的半導體行業協會發文指，工作組將遵循公平競爭、知識產權保護和全球貿易規則，通過對話與合作解決中美兩國半導體產業的關切。並會共同努力，建立穩健、有彈性的全球半導體價值鏈。工作組計劃每年舉辦兩次會議，分享兩國在技術和貿易限制政策方面的最新進展。

【大行報告】大摩首次覆蓋快手予「增持」評級　變現能力加速驅動估值倍數上漲  詳情請看[下一頁

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撰文 : 趙家盈

行業 貿易 港股 華虹半導體（01347） ASM太平洋（00522） 中芯國際（00981） 異動股 中國 美國

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