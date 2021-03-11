  • 24°C
香港時間 : 2021311日 (四) 15:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】受美施壓　Facebook撤回港美海底光纜計劃申請

科技 14:30 2021/03/11

分享：

受美國國家安全官員過去數月以來施加的壓力影響，Facebook最終決定放棄建設連通香港的光纜計劃申請。

由Google和Facebook斥資興建的高容量海底光纖電纜，基於國家安全考量，早前美國司法部就建議，否決太平洋光纜的美國與香港間海底電纜啟用計劃。日前就有消息指，受美國國家安全官員過去數月以來施加的壓力影響，Facebook最終決定放棄建設連通香港的光纜計劃申請，被視為中美之間裂痕加深的最新跡象。

【中美角力】憂中方獲取數據　美司法部建議加州光纖電纜不連香港

據《華爾街日報》報道，Facebook在提交給美國聯邦通信委員會（U.S. Federal Communications Commission, 簡稱FCC）的文件中表示，該公司將撤回其登陸香港至美國項目（簡稱「HKA」）的落地申請，並等待有關「可能重新分配海底電纜系統」的新請求。

據悉，Facebook和幾間電訊行業合作夥伴於2018年首次申請建設這條光纖電纜，該電纜將把加州的兩個站點連通香港和台灣。

網站submarinenetworks資料顯示，HKA是一個連接香港和美國的跨太平洋光纜通訊系統，包括6對光纖海底電纜，並由赤柱舂坎角連接至加州何爾摩沙海灘（Hermosa Beach），預料投資額高達3億美元（約港幣23億元），包括系統供應、安裝、許可及設施等。

【中美角力】美國國會擬撥款19億美元　移除華為及中興電訊設備

【中美角力】TikTok禁令原定今日生效　美商務部宣布暫不執行

而事實上，HKA海底光纜系統將進一步提升兩地之間的頻帶寬度，加強香港作為亞太地區的重要通訊樞紐。惟香港連月來的社會衝突，影響法治信心之餘，亦對其金融及數據中心地位的未來前景造成影響。

責任編輯：施雯雯

 

相關文章

【中美角力】美國國會擬撥款19億美元　移除華為及中興電訊設備
2020/12/22
【中美角力】美國國會擬撥款19億美元　移除華為及中興電訊設備
【中美角力】TikTok禁令原定今日生效　美商務部宣布暫不執行
2020/11/13
【中美角力】TikTok禁令原定今日生效　美商務部宣布暫不執行
【中美角力】中芯國際受制裁　半導體廠商將暫停出貨
2020/09/30
【中美角力】中芯國際受制裁　半導體廠商將暫停出貨
【中美角力】Google、Facebook港美海底光纜正式叫停　只連接台菲
2020/08/30
【中美角力】Google、Facebook港美海底光纜正式叫停　只連接台菲
【中美角力】憂中方獲取數據　美司法部建議加州光纖電纜不連香港
2020/06/18
【中美角力】憂中方獲取數據　美司法部建議加州光纖電纜不連香港
電訊 金融 壓力 加利福尼亞 香港 Facebook Google 美國司法部

下一篇文章

【削減收益】美國政府要求境外YouTube創作者　需提供分紅收入稅收資訊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【放棄5G？】傳高通反攻4G市場　新芯片或捨棄5G網路
【放棄5G？】傳高通反攻4G市場　新芯片或捨棄5G網路
【iPhone 12】撤離中國？蘋果或將一成iPhone 12生產工作轉移至印度
【iPhone 12】撤離中國？蘋果或將一成iPhone 12生產工作轉移至印度
【華為失勢】美國制裁奏效？華為海外流動電訊設備市佔下跌至20%、愛立信「一哥」地位坐穩
【華為失勢】美國制裁奏效？華為海外流動電訊設備市佔下跌至20%、愛立信「一哥」地位坐穩
【每日焦點】蘋果有意在印度加大iPhone 12產能　傳三星擬在第2季提前發布Galaxy Watch 4
【每日焦點】蘋果有意在印度加大iPhone 12產能　傳三星擬在第2季提前發布Galaxy Watch 4
【薪酬揭秘】全球軟件工程師年薪一覽　初入行最高竟可達178萬
【薪酬揭秘】全球軟件工程師年薪一覽　初入行最高竟可達178萬
【機迷熱話】成人也受限！中國人大倡「遊戲宵禁」　針對遊戲業者建懲罰監管機制
【機迷熱話】成人也受限！中國人大倡「遊戲宵禁」　針對遊戲業者建懲罰監管機制