【中美角力】受美施壓　Facebook撤回港美海底光纜計劃申請

▲ 受美國國家安全官員過去數月以來施加的壓力影響，Facebook最終決定放棄建設連通香港的光纜計劃申請。

由Google和Facebook斥資興建的高容量海底光纖電纜，基於國家安全考量，早前美國司法部就建議，否決太平洋光纜的美國與香港間海底電纜啟用計劃。日前就有消息指，受美國國家安全官員過去數月以來施加的壓力影響，Facebook最終決定放棄建設連通香港的光纜計劃申請，被視為中美之間裂痕加深的最新跡象。

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據《華爾街日報》報道，Facebook在提交給美國聯邦通信委員會（U.S. Federal Communications Commission, 簡稱FCC）的文件中表示，該公司將撤回其登陸香港至美國項目（簡稱「HKA」）的落地申請，並等待有關「可能重新分配海底電纜系統」的新請求。

據悉，Facebook和幾間電訊行業合作夥伴於2018年首次申請建設這條光纖電纜，該電纜將把加州的兩個站點連通香港和台灣。

網站submarinenetworks資料顯示，HKA是一個連接香港和美國的跨太平洋光纜通訊系統，包括6對光纖海底電纜，並由赤柱舂坎角連接至加州何爾摩沙海灘（Hermosa Beach），預料投資額高達3億美元（約港幣23億元），包括系統供應、安裝、許可及設施等。

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而事實上，HKA海底光纜系統將進一步提升兩地之間的頻帶寬度，加強香港作為亞太地區的重要通訊樞紐。惟香港連月來的社會衝突，影響法治信心之餘，亦對其金融及數據中心地位的未來前景造成影響。

責任編輯：施雯雯