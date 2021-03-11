【業績】光大環境全年多賺16%至60億　末期息增至16仙

▲ 光大環境去年多賺近16%至60億元，派息增至16仙。

光大環境 （00257） 公布，去年純利按年升15.6%至60.16億元，收入按年增加14%至429.3億元。派末期股息每股16仙，較前一年增加23%，總計全年派息每股30仙，按年增加15.4%。

期內，毛利按年升23%，錄141億元，毛利率按年增加2個百分點至33%，

光大環境表示，去年收入上升主因是，於年內工程建設項目數量創新高，增加建造服務收益；加上運營項目處理量持續上升，帶動運營服務收益增加。

三大業務收入合共達416億元 去年共取得56個新項目

光大環境表示，旗下三大業務，環保能源、綠色環保、環保水務板塊的收入合共達416.2億元，其中建造服務收入約255億元，按年增長7%；運營服務收入約為123億元，按年增長30%。建造服務、運營服務及財務的收入佔比分别61%、30%及9%。

此外，集團指，2020年共取得56個新項目，並簽署2份現有項目的補充協議，涉及總投資約165億元人民幣；簽署4份現有項目公司股權收購協議，總代價約0.64億元人民幣。另承接9個環境修復服務、2份現有環境修復服務的補充協議、3個EPC項目、2個EMC項目及1個委託運營項目，涉及合同金額約6.1億元人民幣。

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編輯：陳華