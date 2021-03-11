傳Apple發布將於3月底舉行　屆時或推AirTags

有消息指，科技巨頭Apple（蘋果）於3月23日舉行今年的首個發布會，並預料蘋果將推出AirTags，新iPads以及可能更新的AirPods。

據外媒報道， 外界最初猜測發布會將於3月16日舉行，但該傳曄遭《彭博》 Mark Gurman否定。有消息指，Apple舉行的發布會日子為3月23日，若果屬實，這也意味公司有機會與在同日舉行揭幕儀式的OnePlus 9打對台。

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外界預測，Apple將會因應新冠肺炎疫情關係，發布會活動將透過其官網及YouTube官方頻道進行直播。雖然發布會確實日子尚未敲定，但有更多傳聞指出，Apple或於發布會當天推出「AirTags」。據指，圓形盤狀設計的AirTags為一款追踪器，與硬幣的大小無異，可藉iPhone追踪遺失物品。

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責任編輯：黎淑雯