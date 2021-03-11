【新股IPO】百度9888明日招股抽唔抽？ 入場費14899元　招股價上限295元

百度（新上市編號︰09888）將於周五（12日）展開招股，相信或能為目沉悶的新股格局帶來新風象。百度自周五至下周二（17日）公開招股。百度將發售9500萬股股票，每股發行價最高為295元，集資最多280億元。百度港股每手50股，一手入場費達14899元；3月23日掛牌。

消息指，百度是次上市，將出售約4%股本，以百度周三美股收市市值計，涉及約34.8億美元；百度美股周三收市報255.14美元。

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根據百度初步招股文件顯示，搜尋器起家的百度以擁有互聯網基礎的人工智能（A.I.）公司作定位，強調百度自2010年起已開始投資AI以提升搜索及變現能力，多年來利用核心人工智能技術引擎開發新AI業務，核心業務（不包括愛奇藝）由AI驅動，為百度貢獻超過70%的總收入。

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百度第二上市成功闖關 周五招股抽唔抽？ 看清百度三大亮點，見【下一頁】

市場消息指，集資規模最多50億美元（約390億港元），中信證券、高盛、美銀證券為百度上市聯席保薦人。

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記者：張以正