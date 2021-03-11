高盛：內地資本市場開放快過預期　料2030年內地券商收入增兩倍

高盛發表報告指，中國資本市場的開放比之前預期的更快、更有意義，調高內地券商收入及盈利預測，估計內地券商2030年收入達2080億美元，較去年的690億美元將增兩倍。

中金 （03908） 現升1.6%、中信建投 （06066） 現升2.8%。

高盛指，在充滿活力的的改革議程以及寬鬆的環境之下，推動IPO集資激增和投資者基礎機構化，故調高內地券商2026年收入預測兩成。該行又料，內地券商的淨利潤料從去年的240億美元升至910億美元，股本回報率（ROE）從去年的7%升至10%。

高盛認為，相比起全球同業，內地券商槓桿不足，意味著隨著加大槓桿應付增長中的業務需求，股本回報率潛在巨大上升空間。另外，內銀也會成為資本市場改革的受惠者。

中國總理李克強上周五所作的政府工作報告提出，穩步推進注冊制改革，完善常態化退市機制，加強債券市場建設，更好發揮多層次資本市場作用，拓展市場主體融資渠道。

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編輯：吳敏芳