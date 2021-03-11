  • 24°C
香港時間 : 2021311日 (四) 15:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高盛：內地資本市場開放快過預期　料2030年內地券商收入增兩倍

股市 14:19 2021/03/11

分享：

高盛發表報告指，中國資本市場的開放比之前預期的更快、更有意義，調高內地券商收入及盈利預測，估計內地券商2030年收入達2080億美元，較去年的690億美元將增兩倍。

中金 （03908） 現升1.6%、中信建投 （06066） 現升2.8%。

高盛指，在充滿活力的的改革議程以及寬鬆的環境之下，推動IPO集資激增和投資者基礎機構化，故調高內地券商2026年收入預測兩成。該行又料，內地券商的淨利潤料從去年的240億美元升至910億美元，股本回報率（ROE）從去年的7%升至10%。

高盛認為，相比起全球同業，內地券商槓桿不足，意味著隨著加大槓桿應付增長中的業務需求，股本回報率潛在巨大上升空間。另外，內銀也會成為資本市場改革的受惠者。

中國總理李克強上周五所作的政府工作報告提出，穩步推進注冊制改革，完善常態化退市機制，加強債券市場建設，更好發揮多層次資本市場作用，拓展市場主體融資渠道。

相關文章：【中概股】中概股大幅反彈　券商股富途領跑漲11%、老虎漲7%　蔚來漲7%收市後公布季績

【異動板塊】中資券商股全綫揚 國聯升逾14%、中金破頂 大和：中國資本市場改革為行業催化劑

【券商股異動】中證監叫停券商月度數據披露 所為何事？

編輯：吳敏芳

股票 內地券商股 集資 中國 IPO

上一篇文章

【業績】光大環境全年多賺16%至60億　末期息增至16仙

下一篇文章

【新股IPO】百度據報明日在港建籌招股　出售約4%股本
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】積金局：不能以BNO及相關簽證申請提早取回強積金　友邦、宏利：會依例處理申請（第二版）
【MPF】積金局：不能以BNO及相關簽證申請提早取回強積金　友邦、宏利：會依例處理申請（第二版）
【電動車股】瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠　不是蔚來汽車及小鵬汽車
【電動車股】瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠　不是蔚來汽車及小鵬汽車
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股偏軟　恒指夜期收市僅升10點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股偏軟　恒指夜期收市僅升10點（不斷更新）
【港交所388】淡友高盛降港交所目標價　北水流走預示大市成交已見頂
【港交所388】淡友高盛降港交所目標價　北水流走預示大市成交已見頂
【科網股回調】大摩：科技股拋售 小心7隻股份
【科網股回調】大摩：科技股拋售 小心7隻股份
【美股期貨】 道指期貨升百點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股期貨】 道指期貨升百點　納指期貨升0.6%（不斷更新）