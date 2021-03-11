最強主持摩根劈炮累ITV市值縮21億 投資者對收視不安

英國名嘴摩根（Piers Morgan）在英國獨立電視（ITV）節目「英國早晨」（Good Morning Britain）中猛烈批評梅根，惹大量投訴，摩根其後宣佈辭職。在英上市的ITV股價應聲下跌， 周三收跌3.8%，市值縮水了2億英鎊（約21.6億港元），事件引發ITV投資者不安，憂摩根離職影響節目收視。

摩根在節目中寸爆梅根（Meghan Markle）於專訪中大話連篇，尖酸言論惹來逾4.1萬宗投訴，並於周二（9日）辭去節目主持職務，事件拖累ITV周三（10日）股價最多跌4.8%，收市跌幅收窄，仍跌3.8%。

寸爆梅根名咀摩根：以為投訴會令我收聲？錯了 【下一頁】

根據收視紀錄，摩根當日在節目中毒舌評論梅根訪問，帶動ITV收視首次超越了競爭對手BBC同時段的早晨節目BBC Breakfast，當日收看「英國早晨」的觀眾數目更創下記錄。

網上投資平台Markets.com首席市場分析師威爾遜（Neil Wilson）表示，投資者或對「英國早晨」節目失去一點信心，因為摩根加入前節目效果遜於加入後，料進一步影響黃金時段的廣告。他強調，無論喜愛還是討厭摩根，都無可否認摩根提高了收視率，這也是投資者擔心針對摩根言論進行審查的原因所在。

事實上，摩根在英國極具江湖地位，曾任英國最高銷量報紙《每日郵報》編輯，擔任選秀節目《英國達人》（Britain's Got Talent）及《美國達人》 （America's Got Talent）評審時，獨特的評論風格令人印象深刻，在英美可謂家傳戶曉，與美國前總統特朗普（Donald Trump）亦相識多年。

英國名嘴嘲梅根言論過火 收逾4.1萬投訴要辭職 【下一頁】

英國王子哈里（Prince Harry）和太太梅根的專訪節目在ITV獨家播出，當時吸引了超過1,200萬名觀眾收看。英國廣播監管機構Ofcom接獲關於摩根的大量投訴，Ofcom稱，會就有關言論進行調查。

責任編輯：李俊儀