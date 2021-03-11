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【削減收益】美國政府要求境外YouTube創作者　需提供分紅收入稅收資訊

科技 14:10 2021/03/11

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美國政府將對創作者實施一項稅收政策，若創作者的部分利潤收入來自美國觀眾群，則需要向政府報稅。

YouTuber已成為年輕一代受歡迎的職業之一。創作者不但可以拍片賺取訂閱數量，吸引大批粉絲，更可與廣告商合作，從中賺取收益。但最近有外媒報道，美國政府將對美國境外創作者實施一項稅收政策，若創作者的部分利潤收入來自美國觀眾群，則需要向政府報稅。

<<【社交平台】印度頒布新例規管網上平台　要求Facebook、YouTube移除非法內容

<<【挑戰抖音】外媒：YouTube增新功能　一按即拍TikTok風格影片

報道指出，最近YouTube向全球影片創作者發送電郵通知，表示未來會向創作者實施稅收政策。根據《美國國內稅收法》第3章（Internal Revenue Code）規定，Google需從所有收益渠道中扣除美國稅收，當中也包括非美國地區的海外創作者。即代表，若創作者獲得的利潤收入是來自美國地區觀眾，則需要在本年5月31日，透過Google AdSense平台提供稅收資訊。

另外YouTube也表示，Google將會依照美國法律要求，最快在今年6月份實施該項政策。若沒有提供相關稅收資訊，Google將會向創作者扣減24%全球總收入。

責任編輯：李寶如
 

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