▲ 【港交所人事】港交所委任集團總法律顧問 國泰周冠英跳槽

港交所 （00388） 公布委任集團總法律顧問人選，將由現任國泰航空 （00293） 總法律顧問及公司秘書周冠英出任，將於4月19日履新。港交所前任總法律顧問馬穎欣（Ferheen Mahomed）去年辭任。

港交所表示，周冠英將為港交所董事會及管理團隊提供戰略法律諮詢及意見，並主管香港交易所的法律及公司秘書事務部，負責監督整個集團的法務職能，包括倫敦金屬交易所（LME）及 LME Clear 的有關團隊。他將向香港交易所代理集團行政總裁戴志堅匯報，並成為集團管理委員會成員。

周冠英2019年7月加入國泰航空，此前他曾擔任多家國際律師事務所的合夥人，包括達維律師事務所、年利達律師事務所，以及司力達律師事務所，擁有香港、英格蘭和威爾斯的執業事務律師資格，亦擁有美國紐約州的執業律師資格。

周冠英曾是聯交所上市覆核委員會和香港證監會兩個委員會（收購及合併委員會、收購上訴委員會）的前任委員。

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編輯：麥德銘