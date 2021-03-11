  • 23°C
香港時間 : 2021311日 (四) 14:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所人事】港交所委任集團總法律顧問　國泰周冠英跳槽

股市 13:37 2021/03/11

分享：

【港交所人事】港交所委任集團總法律顧問　國泰周冠英跳槽

港交所 （00388） 公布委任集團總法律顧問人選，將由現任國泰航空 （00293） 總法律顧問及公司秘書周冠英出任，將於4月19日履新。港交所前任總法律顧問馬穎欣（Ferheen Mahomed）去年辭任。

港交所表示，周冠英將為港交所董事會及管理團隊提供戰略法律諮詢及意見，並主管香港交易所的法律及公司秘書事務部，負責監督整個集團的法務職能，包括倫敦金屬交易所（LME）及 LME Clear 的有關團隊。他將向香港交易所代理集團行政總裁戴志堅匯報，並成為集團管理委員會成員。

周冠英2019年7月加入國泰航空，此前他曾擔任多家國際律師事務所的合夥人，包括達維律師事務所、年利達律師事務所，以及司力達律師事務所，擁有香港、英格蘭和威爾斯的執業事務律師資格，亦擁有美國紐約州的執業律師資格。

周冠英曾是聯交所上市覆核委員會和香港證監會兩個委員會（收購及合併委員會、收購上訴委員會）的前任委員。

相關文章：

【港交所人事】港府委任啟明主管合夥人梁頴宇為港交所董事　接替卸任董事馮婉眉

【國泰業績】國泰CEO籲同事打疫苗　無法保證不裁員、不減薪（第二版）

【港交所388】淡友高盛降港交所目標價　北水流走預示大市成交已見頂

編輯：麥德銘

港股 跳槽 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 國泰航空（00293） 國泰航空

上一篇文章

【全球缺芯】半導體存儲芯片DRAM供不應求　現貨價格持續上揚

下一篇文章

【港股市況】恒生指數午後初段升逾400點　美團、快手科技升逾8%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股期貨】 道指期貨升百點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股期貨】 道指期貨升百點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股偏軟　恒指夜期收市僅升10點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股偏軟　恒指夜期收市僅升10點（不斷更新）
【科網股回調】大摩：科技股拋售 小心7隻股份
【科網股回調】大摩：科技股拋售 小心7隻股份
【港交所388】淡友高盛降港交所目標價　北水流走預示大市成交已見頂
【港交所388】淡友高盛降港交所目標價　北水流走預示大市成交已見頂
【電動車股】瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠　不是蔚來汽車及小鵬汽車
【電動車股】瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠　不是蔚來汽車及小鵬汽車
【MPF】積金局：不能以BNO及相關簽證申請提早取回強積金　友邦、宏利：會依例處理申請（第二版）
【MPF】積金局：不能以BNO及相關簽證申請提早取回強積金　友邦、宏利：會依例處理申請（第二版）