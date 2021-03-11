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【實體店撤離中國】Etude House捱不住疫情衝擊？　內媒指已關閉所有中國實體店

商業 13:35 2021/03/11

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疫情對零售業帶來嚴重衝擊，尤其疫下減少外出，化妝品銷售更是大受影響。有內地媒報導，化妝品品牌Etude House已關閉其在中國的全部實體門市，不過線上銷售則未受到影響。

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Etude House於2013年進駐中國市場，品牌在當地名為「伊蒂之屋」，巔峰時期，品牌在中國25個城市設有58間門店。

據《新浪財經》報道，品牌自去年中旬以來，已陸續關閉了廣州、上海、武漢等地的門店。有當地記者近日致電伊蒂之屋的客服，對方表示其品牌在中國內地已無線下門店，但顧客可透過在天貓官方旗艦店、微信官方商城、小紅書官方旗艦店等線上渠道購買商品。

伊蒂之屋官網顯示，現時其在北京、上海等城市有35家門店，《紅星新聞》記者隨機撥打了幾個城市的門店服務電話，均提示為空號。不過向天貓官方旗艦店客服查詢時，對方則指目前線上銷售沒有受到影響，優惠促銷活動也在正常進行。

除了疫情影響銷售外，報道指，實際上伊蒂之屋在中國市場的業績一直以來也不太算理想。據其財報顯示，伊蒂之屋在2017年至2020年的銷售額均在下滑。

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責任編輯：蘇穎琪

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