Spotify與韓國Kakao M 就全球音源供給 續約達成協議

踏入三月之際，串流音樂平台Spotify出現大量KPOP下架情況，全球樂迷紛紛在網上哀號「歌單變成灰色了！」，更表示考慮「轉會」。當時有評論估計，原因在於Spotify於今年２月正式進駐韓國，影響了韓國唱片製作發行公司Kakao M旗下「MelOn Music」串流音樂平台的收益，因此所有由Kakao M發行的KPOP都遭下架，受影響歌手包括IU、泫雅、宣美Sunmi、MAMAMOO、ZICO等。幸而事過十日，今日韓國傳媒報導Spotify和Kakao M表示，他們已就音源專利使用權轉讓續約達成了協議，Kakao M的KPOP內容將在包括韓國在內的全球Spotify中提供。換言之在稍後時間， ​​​樂迷可以繼續在Spotify收聽KPOP了！

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Spotify方面今日（11日）表示：「Spotify可以再次向全世界的粉絲和170個國家3億4千5百萬名以上的 Spotify聽衆提供Kakao Entertainment(原KakaoM)藝人的音樂」

Kakao Entertainment（原Kakao M）方面則表示：「Kakao Entertainment與Spotify方面完成音源流通的合約協商，決定恢復包括韓國在內的全球服務的音源供應」，「期待透過與Spotify以及國內外各種合作夥伴的合作，讓全世界樂迷有機會與我們的藝人見面和享受K-POP。」

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3月1日歌單消失情況出現時，Kakao M一方表示，他們得悉2月28日合約到期的通知，於是申請了更新國外合約的要求，但反指Spotify的政策是必須同時進行國內外的合約，因此現在國外合約已經到期。而Spotify方面則反駁指已經與Kakao M進行了一年半時間的協商，並強調國外版權授權的合約與韓國服務上市無關。」

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責任編輯：陳楚琨