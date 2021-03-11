  • 24°C
香港時間 : 2021311日 (四) 15:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Spotify與韓國KAKAO M 就全球音源供給 續約達成協議

理財智慧 15:04 2021/03/11

分享：

踏入三月之際，串流音樂平台Spotify出現大量KPOP下架情況，全球樂迷紛紛在網上哀號「歌單變成灰色了！」，更表示考慮「轉會」。當時有評論估計，原因在於Spotify於今年２月正式進駐韓國，影響了韓國唱片製作發行公司Kakao M旗下「MelOn Music」串流音樂平台的收益，因此所有由Kakao M發行的KPOP都遭下架，受影響歌手包括IU、泫雅、宣美Sunmi、MAMAMOO、ZICO等。幸而事過十日，今日韓國傳媒報導Spotify和Kakao M表示，他們已就音源專利使用權轉讓續約達成了協議，Kakao M的KPOP內容將在包括韓國在內的全球Spotify中提供。換言之在稍後時間， ​​​樂迷可以繼續在Spotify收聽KPOP了！

【串流音樂】Spotify平台K-Pop收聽率升2000%　明年正式進軍南韓市場 【下一頁

Spotify方面今日（11日）表示：「Spotify可以再次向全世界的粉絲和170個國家3億4千5百萬名以上的 Spotify聽衆提供Kakao Entertainment(原KakaoM)藝人的音樂」

Kakao Entertainment（原Kakao M）方面則表示：「Kakao Entertainment與Spotify方面完成音源流通的合約協商，決定恢復包括韓國在內的全球服務的音源供應」，「期待透過與Spotify以及國內外各種合作夥伴的合作，讓全世界樂迷有機會與我們的藝人見面和享受K-POP。」

【疫市受惠】串流音樂訂戶數首季大增3成　Spotify錄最多付費用戶 【下一頁

3月1日歌單消失情況出現時，Kakao M一方表示，他們得悉2月28日合約到期的通知，於是申請了更新國外合約的要求，但反指Spotify的政策是必須同時進行國內外的合約，因此現在國外合約已經到期。而Spotify方面則反駁指已經與Kakao M進行了一年半時間的協商，並強調國外版權授權的合約與韓國服務上市無關。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨

相關文章

【串流音樂】Spotify平台K-Pop收聽率升2000%　明年正式進軍南韓市場
2020/12/18
【串流音樂】Spotify平台K-Pop收聽率升2000%　明年正式進軍南韓市場
【疫市受惠】串流音樂訂戶數首季大增3成　Spotify錄最多付費用戶
2020/07/12
【疫市受惠】串流音樂訂戶數首季大增3成　Spotify錄最多付費用戶
娛樂機構 歌手 南韓 串流 Spotify 音樂

上一篇文章

【新股IPO】百度明日招股抽唔抽？ 集資最少30億美元　百度出售4%股本　

下一篇文章

斥十億歐元投資德國 蘋果擬於慕尼黑建晶片研究中心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【碳中和】保利協鑫宣布 顆粒硅各指標再現突破 單程轉化率達99%
【碳中和】保利協鑫宣布 顆粒硅各指標再現突破 單程轉化率達99%
樓市愈旺後生仔愈心急　睇樓僅三天　即花910萬買長實半新盤
樓市愈旺後生仔愈心急　睇樓僅三天　即花910萬買長實半新盤
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【網民熱話】上班帶飯一年省過萬？　網民：時間成本太高花不起
【網民熱話】上班帶飯一年省過萬？　網民：時間成本太高花不起
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返