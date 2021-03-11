哈里梅根脫離王室錢從何來? 原來靠父幹

英國哈里早前接受美國名嘴訪問奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問，表示他與妻子梅根宣佈淡出王室並移居美國加州後，英國王室未有再支付他們的任何的開支。外媒就哈里訪問內容作研究，分析哈里及梅根的收入來源。

1. 哈里及梅根的金錢來自王室?

自哈里及梅根去年1月宣佈不再擔任高級王室成員後，積極爭取財政獨立。他們其後與英女王達成協議，據悉哈里夫婦可在12個月過渡期內繼續從父親查理斯王子（Prince Charles）獲得財政資助。

哈里於奧花雲費訪問中卻指王室於去年中止了對二人的財政資助。因此未能得知哈里夫婦是透過查理斯王子的房地產及金融投資組合「康沃爾公爵領地」（Duchy of Cornwall），以個人名義給予金錢哈里夫婦，抑或是利用國民稅金支付。查理斯王子賬目顯示，截至2020年3月，1年之間已花費約560萬英鎊資助哈里夫婦及威廉王子夫婦出席活動。

2. 哈里及梅根擁有大量個人財產嗎?

威廉王子和哈里從他們的母親戴安娜王妃(Princess Diana)獲得1,300萬英鎊的財產。哈里於訪問中亦透露，他與梅根移居美國時，慶幸擁有母親留下的一切，否則他們無法有足夠資金移居。據悉哈里亦從他的曾祖母那裡獲得數百萬英鎊財產。

此外，在梅根的演藝生涯中，她在美劇Suits演出可獲得每集5萬美元的酬勞，而且亦於網上定期分享生活時尚帖文，透過點撃率及廣告賺取得收入。梅根同時在一個加拿大時裝品牌下擁有自己的設計系列。

3. 他們有其他收入來源嗎?

雖然哈里梅根聲稱是零酬勞接受奧花雲費訪問，但他們脫離英國皇室後，成立音樂製作公司Archewell Audio，與Spotify及Netflix簽約，擔任廣播節目主持及拍攝以他們為題材的紀錄片，估計可賺取數百萬美元收入。

4. 誰負責他們的保安開支?

哈里及梅根於訪問透露，他們移居美國後，王室取消了對他們的保安安排，夫婦二人又未買屋，美國影星兼電影製作人泰勒．佩里（Tyler Perry）及時伸出援手邀請夫婦兩人到其加州豪宅暫住數月，並為他們提供高規格保安。 其後二人在美國落腳後，需要獨自支付保安費用。

哈里亦透露與Spotify及Netflix簽約是意料之外但必須要做的事，因為需要足夠金錢來支付保安開支，以確保家人安全。

責任編輯：郭麗明